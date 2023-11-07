نشاط مكثف للمنتخبات الوطنية استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تشهد الملاعب الكروية نشاطاً مكثفاً للمنتخبات الوطنية خلال الأيام الحالية، حيث تقيم 3 منتخبات معسكرات داخلية محلية، هي منتخبات «الأول والأولمبي والشباب»، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة، في خطوة مهمة يقدم عليها اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات، من أجل تجهيز المنتخبات بشكل جيد، وضمان الاستمرارية وتعاقب الأجيال، بما يساهم في عودة البريق للفرق، بعد أن ودعت معظم البطولات خلال الفترة الماضية.

الأول

على ملعب الوصل الفرعي، يواصل منتخبنا الوطني الأول مرانه تحت إشراف المدرب باولو بينتو، استعداداً لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يخوض أول مباراة له بالتصفيات الآسيوية أمام نيبال 16 نوفمبر الجاري، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، فيما ستقام المباراة الثانية أمام البحرين يوم 21 نوفمبر الجاري في المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات. وتقام التدريبات بدون لاعبي الشارقة والعين بسبب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، حيث تقابل الشارقة مع ناساف الأوزبكي بطشقند، فيما لاقى العين الفيحاء السعودي بالسعودية، وسينضم اللاعبون إلى تجمع «الأبيض» فور الانتهاء من الآسيوية.

ثقة

وأكد البرتغالي بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، للاعبين خلال لقائه بهم أمس، أهمية المعسكر الحالي مؤكداً وأعضاء الجهازين الفني والإداري ثقتهم في اللاعبين، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة عليهم، وطالبهم بمزيد من الجهد والتركيز خلال التدريبات من أجل الاستعداد الجيد لبداية التصفيات، حيث يرغب الجميع في التأهل عن المجموعة التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ولعل اجتياز أول مباراتين يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجمهور قبل استئناف المباريات في مارس المقبل. وسيتقابل منتخبنا الوطني مع اليمن 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن، وتأتي المباراة الخامسة أمام نيبال في الـ 6 يونيو المقبل، ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية والأهم.

الأولمبي

على جانب آخر، دخل «الأبيض» الأولمبي معسكراً داخلياً بداية من أمس، ويستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 28 لاعباً هم: حمد المقبالي، وخالد توحيد، وعبد الله الحمادي، في حراسة المرمى، ومبارك بن زامة، عبد الله العطاس، منصور الشامسي، عبد الله البلوشي، مايد الطنيجي، خميس المنصوري، حمدان العامري، محمد المازمي، محمد سالم، وليد المحرزي، راشد عصام، أحمد محمود، علي عبد العزيز، عبد الله أحمد، سلطان البدواوي، ضاري فهد، خالد الأصبحي، أحمد فوزي، عبد الله الرئيسي، فهد بدر، منصور المنهالي، حمدان حميد وياسر حسن. ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراتين وديتين أمام طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 نوفمبر الجاري.

الشباب

وعلى ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، يواصل منتخب الشباب تدريباته خلال معسكر إعداد محلي بدأ، أول من أمس، ويستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري، تحت إشراف المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، وسيلعب الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولي أمام الفريق الأول بنادي الحمرية 10 نوفمبر الجاري والثانية مع رديف الوصل في الـ 13 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا المعسكر في إطار إعداد وتجهيز الفريق لدورة غرب آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا والمقرر إقامتها في سبتمبر من العام المقبل.

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