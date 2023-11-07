الشارقة يتعادل مع ناساف ويواصل «الصدارة الآسيوية»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله

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واصل الشارقة، قبضته على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد التعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي 1 - 1 في مباراة مثيرة، أكملها الشارقة بـ 10 لاعبين بعد طرد حارسه عادل الحوسني الذي تألق وصد ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الشوط الأول، ليصل الشارقة للنقطة الثامنة في المركز الأول، وناساف للنقطة السابعة.

وجاءت البداية قوية من أصحاب الأرض، وتصدى عادل الحوسني بنجاح، لركلة جزاء لناساف في الدقيقة الثامنة احتسبها الحكم السعودي، خالد الهايش، لاصطدام الكرة بيد خالد الظنحاني.

وتقدم الشارقة في الدقيقة 16 عن طريق، موسى ماريجا، وأدرك ناساف التعادل عبر البديل البرازيلي ماتيوس بالدقيقة 81. وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين بعد إشهار الحكم الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للحارس عادل الحوسني بالدقيقة 84، ودفع كوزمين بالحارس درويش محمد بدلاً من موسى ماريجا، ومنح الحكم 10 دقائق وقت بديل للشوط الثاني، وتم طرد المدافع الأوزبكي دافرونوف عند الدقيقة 92.

تطلّع

ويحل العين، في الثامنة مساء اليوم، ضيفاً على فريق الفيحاء السعودي باستاد الملك فهد الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى. ويتطلع العين للتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي البطولة، من خلال تحقيق الفوز. ويتصدر «الزعيم» المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن بقية فرق المجموعة، بمن فيهم بختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي الليلة فريق أهال التركمستاني صاحب المركز الأخيربرصيد 3 نقاط أيضاً.

تعويض

ويسعى العين في مواجهة الفيحاء لتعويض جماهيره، واستعادة الثقة بعد خسارته أمام الوصل في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وتراجعه إلى المركز الثالث. ويغيب عن الفريق الثنائي يحيى نادر، وخالد البلوشي، للإصابة. ووصلت بعثة العين إلى السعودية، أمس، على متن طائرة خاصة، وأدى الفريق حصة تدريبية رئيسية باستاد الملك فهد الدولي.

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