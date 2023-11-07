النصر يقيل غوران ويعيّن كاماراتا بديلاً مؤقتاً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بنادي النصر إقالة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج وعقب الخسارة الموجعة التي تعرض لها العميد على ملعبه من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين والتي خلفت حالة من الاستياء لدى جمهور العميد وكانت القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار إقالته من منصبه.

وكلف النصر الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا مدرب الرديف بقيادة تدريبات الفريق الأول بداية من الأسبوع الحالي وبشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب المقال.

وتراجع النصر إلى المركز العاشر حالياً بعد خسارة الجولة الماضية، بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد، فيما تكبد 4 هزائم على يد الجزيرة وبني ياس والشارقة وأخيراً البطائح، كما أن وضعيته في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غير مريحة بعد خسارته بثنائية نظيفة على ملعبه من العين في ذهاب ربع النهائي.

أسلوب

وواجه المدرب الصربي العديد من الانتقادات منذ بداية الموسم بسبب أسلوبه العقيم واختياراته الفنية غير الموفقة إلا أن فوزه على حتا والعين وتعادله مع شباب الأهلي منحه فرصة لمواصلة العمل على رأس الفريق قبل أن تخلط خسارة البطائح أوراقه وتضعه تحت مقصلة الإقالة.

وأصبح النصر خامس نادي في دوري أنوك للمحترفين يقيل مدربه الموسم الحالي، وبات غوران سادس مدرب يغادر منصبه بعد إقالة الصربي زيلكو ماركوف في حتا وتعويضه بالإيطالي فابيو فيفياني، ورحيل المدرب الوطني محمد الجالبوت في نادي الإمارات وتعيين الإسباني لويس بلاناغوما بديلاً له.

وسجل نادي خورفكان إقالتين حتى الآن، شملت الأولى المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ثم إقالة بديله الإسباني جيرارد ساراغوزا وتعويضه بالصربي نيبوشا يوفوفيتش، إضافة لإقالة البرازيلي كايو زاناردي من تدريب عجمان وتعيين الروماني دانيال إيسايلا بدلاً عنه.

خبرة

ويملك كاماراتا المدرب المؤقت للنصر سيرة ذاتية جيدة كلاعب ومدرب، حيث سبق أن عمل مساعداً بفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الموسم الماضي، كما درّب ناديي دينامو تيرانا وأبولونيا الألبانيين، وفريقي الشباب لناديي بيسكارا الإيطالي ونادي أخمات غروزني بالدوري الروسي.

ويحتل رديف النصر تحت قيادة كاماراتا المركز السابع حالياً في الدوري بـ12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

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