الإيطالي كاماراتا يقود تدريبات النصر خلفا لغوران

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يقود الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من اليوم (الاثنين) بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفا للصربي غوران توفيغدزيتش الذي تمت إقالته من منصبه رسميا بسبب سوء النتائج وعلى خلفية الخسارة الموجعة التي تلقاها العميد من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين، وهي القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت إدارة الفريق لاتخاذ قرار الإقالة.

ويملك كاماراتا وهو مدرب رديف النصر حاليا سيرة ذاتية جيدة كلاعب ومدرب، حيث سبق أن عمل مساعدا بفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الموسم الماضي، كما درب ناديي دينامو تيرانا وأبولونيا الألبانيين، وفريقي الشباب بنادي بيسكارا الإيطالي ونادي أخمات غروزني بالدوري الروسي.

وبدا كاماراتا مسيرته الاحترافية لاعب كرة قدم بنادي يوفنتوس في موسم 1993 و1994 قبل أن ينتقل ويخوض تجارب مختلفة مع العديد من الأندية الإيطالية الأخرى المعروفة على غرار فيرونا، كالياري، تورينو، بيسكارا، بارما وغيرها.

ويحتل رديف النصر تحت قيادة كاماراتا المركز السابع حاليا في الدوري بـ12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

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