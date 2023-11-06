النصر يقيل مدربه غوران بسبب سوء النتائج

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قرر نادي النصر إقالة مدربه الصربي غوران توفيغدزيتش، بسبب سوء النتائج، وعقب الخسارة الموجعة على ملعبه من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي خلفت حالة من الاستياء لدى جمهور العميد.

ويحتل النصر المركز العاشر حالياً بـ7 نقاط من انتصارين، وتعادل واحد، فيما تكبد 4 هزائم على يد الجزيرة، وبني ياس، والشارقة، وأخيراً البطائح، كما يواجه العميد خطر الخروج من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد خسارته بثنائية نظيفة على ملعبه من العين في ذهاب ربع النهائي.

وكلفت شركة النصر لكرة القدم مدرب فريق الرديف لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لغوران.

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