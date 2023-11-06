حالتان أثارتا جدلاً تحكيمياً بتصرف السناني والعيناوي إريك

المصدر: دبي - البيان

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أثارت حالتان تحكيميتان الجدل في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين؛ الأولى كانت واقعة الاحتكاك بين خالد السناني، حارس الوصل، ومهاجم العين كودجو لابا، حيث أبدى عدد من خبراء التحكيم استغرابهم من قيام حكم المباراة السلوفيني سلافكو فينسيتش بالاكتفاء بمنح كلا اللاعبين بطاقة صفراء، مؤكدين أن حارس الوصل كان يستحق بطاقة حمراء، والحالة الثانية واقعة لاعب العين إريك، الذي رفع قدمه وعرقل الحكم مما أوقعه أرضاً، والبعض اعتبرها سلوكاً مشيناً يستحق نيل بطاقة حمراء، بينما اعتبرها البعض الآخر تصرفاً عفوياً غير متعمد؛ وبالتالي لا يستحق أي عقاب، وهو بالفعل التصرف الذي أقدم عليه حكم المباراة.

خلاف ذلك فقد جاء الأداء التحكيمي جيداً خلال الجولة السابعة التي شهدت الاستعانة بحكمين من خارج الدولة، هما السلوفيني سلافكو فينسيتش، الذي أدار لقاء القمة بين الوصل والعين بكل هدوء رغم تعدد الحالات التحكيمية الصعبة، والإيطالي ميشال فابري، الذي أدار لقاء الوحدة مع عجمان، وجاء أداؤهما جيد المستوى، وقدما درساً في فن إدارة المباريات.

كما ظهر الحكام أحمد سالم ومحمد الهرمودي وأحمد عيسى وعادل النقبي ويحيى الملا بمستوى طيب خلال إداراتهم مباريات الجولة السابعة، التي شهدت تركيزاً عالياً من الحكام وتقليل الاعتماد على تقنية الفيديو، وهذا أمر طيب يحسب لهم، كما أحسنوا التعامل مع الألعاب التي تحدث داخل منطقة الجزاء. تبقى فقط ملاحظة على الأداء بشكل عام، متمثلة في كيفية استخدام البطاقات الصفراء، التي تستوجب مزيداً من التركيز، وتوحيد آلية الاستخدام.

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