حراس المرمى يتحملون مسؤولية 7 أهداف في الجولة   

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، أن الحراس يتحملون مسؤولية 7 أهداف من إجمالي الأهداف التي تم تسجيها والبالغ عددها 20 هدفاً خلال الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: هذا عدد كبير نتيجة تعدد الأخطاء الدفاعية إضافة إلى ضعف التواصل مع زملائهم خلال المباراة.

وأشاد الدكتور زكريا أحمد بمستوى وأداء الحارس البديل لفريق الوحدة راشد علي الذي حافظ على نظافة شباكه ونجاحه في التصدي لركلة جزاء تم احتسابها في وقت حرج من زمن المباراة لصالح فريق عجمان، ولذلك يستحق نجومية الجولة السابعة، كما أشاد بمستوى حراس فرق البطائح وبني ياس للمحافظة على نظافة شباكهم في تلك الجولة.

وقال الدكتور زكريا أحمد خلال 7 جولات من عمر مسابقة الدوري، تم تسجيل 173 هدفاً في 49 مباراة، منها 86 هدفاً تم تسجيلها في الشوط الأول، و87 هدفاً تم تسجيلها خلال الشوط الثاني، سجل منها 26 هدفاً في الأوقات الإضافية، ويتحمل الحراس مسؤولية 35 هدفاً من مجموع الأهداف التي تم تسجيلها، وتفوق الحارس فهد الظنحاني في التصديات المؤثرة بعدد 39 تصدياً، مع المحافظة على شباكه نظيفة مرتين من 7 مباريات، كما تم احتساب 26 ركلة جزاء تصدى الحراس لعدد أربع ركلات فقط.

واختتم الدكتور زكريا أحمد، بقوله إن فترة التوقف الحالية للدوري ستكون فرصة أمام مدربي حراس المرمى للعمل على تدارك السلبيات التي برزت في أداء الحراس خلال الجولات الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز