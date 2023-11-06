«الأبيض» يتدرب بملعب الوصل الليلة استعداداً لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه الليلة بالملعب الفرعي لنادي الوصل، في بداية تجمعه بمعسكر دبي، استعداداً لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يخوض المنتخب أول مباراة له بالتصفيات الآسيوية أمام نيبال مساء 16 الجاري، باستاد آل مكتوم في نادي النصر، فيما ستقام المباراة الثانية أمام البحرين يوم 21 الجاري في المنامة، بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات.

ويغيب عن بداية التجمع لاعبو الشارقة والعين، بسبب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، ويلعب الشارقة مع ناساف الأوزبكي في طشقند، فيما يلاقي العين فريق الفيحاء السعودي بالسعودية، وسوف ينضم اللاعبون إلى تجمع «الأبيض» فور الانتهاء من المهمة الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب، التي اختارها المدرب البرتغالي باولو بينتو 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، حسن حمزة، خالد الهاشمي، خلفية الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

أهمية

ويعقد أعضاء الجهازين الفني والإداري اجتماعاً مع اللاعبين في بداية التجمع من أجل شرح برنامج المعسكر، والتأكيد على أهميته في الاستعداد الجدي للمباريات الرسمية، فيما سيقوم الجهاز الطبي بتوقيع الكشف على اللاعبين، بجانب الاطمئنان علي سلامة محمد الشامسي حارس الوحدة، الذي غاب عن مباراة فريقه أمام عجمان في الجولة السابعة للدوري.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو، خلال معسكر دبي إلى تعزيز الشق الهجومي للفريق، والعمل على تدارك عدد من السلبيات، التي برزت في الأداء، خلال المعسكرات الماضية، التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي، الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق، التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص، حيث يفتقد المنتخب اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان كما حدث في مباراتيه أمام الكويت ولبنان.

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