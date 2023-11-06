4 «أهداف» للعين في «الآسيوية» أمام الفيحاء السعودي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يأمل العين في تحقيق أهداف ومكاسب عدة من مباراته أمام مضيفه الفيحاء السعودي على ملعب الأخير، غداً الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال آسيا. وأكمل الفريق البنفسجي ترتيباته للعودة من السعودية بالأهداف المأمولة، التي نورد منها 4 كالتالي.

1 - تضميد الجراح المحلية

بعد خسارته الأخيرة 1 - 3 أمام الوصل ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين وتراجعه إلى المركز الثالث يسعى العين لتضميد جراحه المحلية على الصعيد الآسيوي بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام مضيفه الفيحاء السعودي لتأكيد صدارته للمجموعة وربما التأهل في حال الفوز.

2 - متابعة النتائج القوية

يأمل الفريق البنفسجي متابعة نتائجه القوية والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة على المستوى الآسيوي بعد فوزه في الجولات الثلاث الماضية، خصوصاً وأن الفوز في مباراة الغد سيعزز كثيراً من معنويات لاعبيه، ويعيد له ثقة جماهيره الناقمة عليه بسبب خسارته الأخيرة وتنازله عن صدارة دوري أدنوك.

3 - التفرغ للاستحقاقات المحلية

بعد مباراته الآسيوية أمام الفيحاء سيواجه الفريق استحقاقات محلية مهمة، وهو يتطلع للتفرغ لها بمعنويات عالية بعد أن يضمن تأهله لثمن نهائي المسابقة القارية في حال حقق الفوز، ليعود بعدها ويتابع استعداده لمباراته أمام النصر في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، وبعدها يستعد لمواجهة شباب الأهلي لحساب الجولة الثامنة والمقررة 24 من الشهر الجاري على ملعب الأخير، وذلك قبل أن يواجه بختاكور الأوزبكي لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا والمقررة 28 نوفمبر على ملعب استاد هزاع بن زايد.

4 - المحافظة على التفوق الآسيوي

يسعى العين للمحافظة على تفوقه على الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا بعد أن حقق 14 فوزاً من 34 مواجهة جمعته بالأندية السعودية في البطولة الآسيوية منذ انطلاقتها بنظامها الحالي في عام 2003 مقابل 13 فوزاً للأخيرة، فيما حضر التعادل في 7 مواجهات، وكان الفريق البنفسجي فاز على الفيحاء السعودي في لقاء الذهاب بنتيجة 4 - 2 كأكبر فوز يحققه على نادي سعودي بالمسابقة القارية.

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