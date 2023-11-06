الوحدة يسترد «السعادة» وعجمان يحبط نفسه

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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استرد الوحدة الفرحة والسعادة بتحقيقه ثاني فوز على التوالي والرابع خلال 7 جولات في دوري أدنوك للمحترفين، لا سيما والفوز جاء خارج ملعبه على عجمان الذي أحبط نفسه وأهدر فرصة التعادل على الأقل من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في آخر دقائق المباراة، وانعكست النتيجة سلبياً على عجمان الذي وجد نفسه في المركز الأخير للترتيب العام وهو الفريق الوحيد لم يسجل فوزاً حتى الآن وأكثر الفرق استقبالاً للأهداف (21 هدفاً).

سعادة

وانعكست نتيجة المباراة بوضوح في تصريحات مدربي عجمان والوحدة بعد المباراة، حيث تحسر الروماني إيسايلا مدرب عجمان على أول خسارة له مع الفريق البرتقالي بعد تعادلين حققهما عجمان مع الوصل والبطائح، وفي المقابل بدا الجنوب أفريقي ماهير دافيدز مساعد مدرب الوحدة سعيداً بالنتيجة، وأوضح أن المدير الفني بيتسو موسيماني تحسن صحياً وخرج من المستشفى ولكن الأطباء منعوه من حضور المباراة وسوف ينضم قريباً للفريق.

وتحدث عن المباراة قائلاً: «لم تكن مباراة سهلة وقدمنا شوطاً أول جيداً واستحوذنا على الكرة واستطعنا اختراق دفاعات المنافس بشكل جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني قدمنا مستوى أقل لأن المنافس حاول تضييق المساحات وتقليل نقاط قوتنا والضغط على مرمانا لإدراك التعادل ولم نترجم الفرص التي تهيأت لنا لحسم النتيجة».

وأكد دافيدز أن التعثر في بعض المباريات السابقة ليس أمراً مزعجاً وكل الفرق المنافسة وتسعى للقب تعثرت وهذه طبيعة الدوري والمشوار طويل، مشيراً إلى أن فريقه يتطور بشكل مقنع وهو قادر على المنافسة.

فوز

ولم يخف إيسايلا مدرب عجمان معاناة فريقه مع اللعبات الثابتة التي نتج من إحداها هدف المباراة الوحيد، وقال: «من الواضح خسرنا وكان الوحدة يستحق الفوز، بدأنا المباراة بشكل سيئ وعانينا كثيراً من اللعبات الثابتة، وكان الوحدة أكثر شراسة، ولاعبو عجمان لم يؤدوا بالشكل المطلوب في اللعبات الثابتة وهذه واحدة من المشكلات التي يجب أن نجد لها الحل، والوحدة صنع العديد من الفرص وجوانكا صنع الفارق في مواقف عدة.

وأضاف: بعد الشوط الأول ظهر فريقنا بشكل مختلف ومستوى أفضل وصنعنا فرصاً وأهدرنا ركلة جزاء، والوحدة تهيأت له فرص أيضاً من المرتدات ولكن هذا حال كرة القدم، علينا التعلم من الدرس والتعامل مع المواقف بأكثر إيجابية، المشكلة في عدم تحقيق الفوز هي الضغط على اللاعبين، وأرى أن المستوى يتحسن وبعض الوقت نحتاج للحظ كما حدث في ركلة الجزاء التي ضاعت مرتين بعد أن ارتدت من الحارس. وختم حديثه قائلاً: علينا أن نضع في الاعتبار إصابة بعض المحترفين الأجانب مثل نادر الغندري، ويحتاجون تأهيلاً وتدريباً أكثر، لا أعاتب الأجانب فقط وجميع اللاعبين مطالبون بتقديم مستوى جيد.

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