العروبة يحلق بقمة «الهواة» والظفرة إلى الوصافة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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واصل العروبة، أمس، تحليقه في قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم محققاً فوزه السابع، بتغلبه على ضيفه سيتي 2 - 1، ووصل إلى النقطة 22 معززاً صدارته لـ«الهواة»، سجل هدفي العروبة ويسلي باتريك ومهند خميس، فيما أحرز لسيتي بنيامين نانا، واستعاد الظفرة وصافة الدوري بالفوز على الرمس 3 - 2، أحرز الثلاثية بينك أفوب ولاحج صالح دييغو فارياس، في الوقت بدل الضائع، فيما سجل لوكاس سيلفا ثنائية الرمس، ووصل الظفرة إلى 17 نقطة.

وتعادل دبا الفجيرة مع غلف أف سي 2 - 2 ،وفاز الذيد على غلف يونايتد 2 - 0 ،وتقام اليوم 4 مباريات، ويلعب التعاون مع يونايتد، الجزيرة الحمراء مع الفجيرة، الحمرية مع مصفوت، والعربي مع مسافي.

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