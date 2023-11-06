الشارقة وناساف.. مواجهة الصدارة الآسيوية الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تتجدد في السادسة من مساء اليوم مواجهة الشارقة وناساف الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وتقام المباراة بالاستاد المركزي في أوزبكستان، ويستضيف الفيصلي الأردني الليلة فريق السد القطري في المجموعة نفسها، ويملك السد 4 نقاط، فيما يخوض الفيصلي المباراة بلا نقاط.

وتعد مباراة المتصدر «الشارقة» والوصيف بالمجموعة مفصلية، ويعد الشارقة الفريق الوحيد بالمجموعة، الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة برصيد 7 نقاط، وفاز في الجولة الثالثة في ملعبه على ناساف بهدف قبل أسبوعين.

ويسعى الشارقة للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير، ليحافظ على صدارة المجموعة، بينما يلعب منافسه صاحب الـ 6 نقاط من أجل الفوز للعودة إلى القمة، التي انتزعها الشارقة في الجولة الماضية.

ويفقد الشارقة في المباراة نجمه وصانع ألعابه بيانيتش بداعي الإصابة، وماجد حسن للإيقاف، بعد طرده في مباراة الجولة الثالثة، وتبدو الخيارات متوفرة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة لاختيار أفضل العناصر لبدء المباراة والعناصر البديلة، ويقف البرازيلي كايو لوكاس على رأس أبرز نجوم الشارقة، وكذلك لوان بيريرا، إلى جانب وجود عثمان كمارا، والفرنسي ماريجا، وفراس بالعربي، واليوناني مانولاس.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سعودي يضم: محمد خالد الهايش، وخلف زيد الشمري، ياسر عبدالله السلطان، والحكم الرابع شكري حسين ، وحكم الفيديو المساعد عبدالله الشهري، وحكم «الفار» إبراهيم الدحيل. وكان وفد الشارقة توجه إلى أوزبكستان، مساء أول من أمس، وأدى حصة تدريبية في ملعب المباراة، بالإضافة إلى تدريب خفيف في الفترة الصباحية، بعد وصوله.

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