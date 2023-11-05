بني ياس يواصل التفوق على خورفكان في «الشامخة»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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نجح بني ياس في العودة لنغمة الانتصارات بفوزه على خورفكان أول من أمس بهدف نظيف في ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتجاوز آثار الخسارة بخماسية في الجولة الماضية أمام الشارقة، ويصل للنقطة العاشرة ويتقدم مركزين في جدول المسابقة في المركز الثامن.

وحافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم أمام خورفكان في المواجهات التي جمعت الفريقين باستاد الشامخة، إذ واصل الفريق تفوقه ضد «النسور» محققاً فوزه الخامس، مقابل انتصار وحيد لخورفكان، والتعادل في مباراة.

في المقابل سقط نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان في الاختبار الأول له مع «النسور» عقب إسناد المهمة له خلفاً للإسباني ساراغوزا، ليتراجع الفريق إلى المركز التاسع بـ7 نقاط، ولم يستفد من فوزه الكبير الذي حققه على الجزيرة في الجولة السادسة.

تنظيم

وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على أهمية الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة خاصة بعد الهزيمة الأخيرة للفريق، مشيراً إلى أن المباراة كانت بمثابة تحد بالنسبة للاعبين ونجحوا في تحقيق الفوز رغم أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته.

وقال: كان مهماً الحصول على النقاط الثلاث، حيث كانت المباراة اختباراً صعباً، ولعبنا بشيء من التوتر والعصبية، ولكن في الوقت نفسه ظهرنا بتنظيم جيد، ولم نسمح لخورفكان بتشكيل خطورة كبيرة على مرمانا، وأعتقد أنها الطريقة الصحيحة للتعامل عندما لا تكون في أفضل حالاتك، لأنه من المهم أن تظهر الروح العالية في مثل هذه المباريات.

وأضاف: أمامنا الآن فترة توقف وهي فرصة للتجهيز بشكل أفضل خاصة بالنسبة لبعض اللاعبين العائدين من الإصابة، حتى يكونوا في مستوى أفضل من الجاهزية مع عودة الدوري.

وأوضح أن سبب تغيير الدولي الألباني تاولانت سيفيري لرغبته في نقل اللعب للأمام بعدما عاب الأداء العودة للخلف في الشوط الأول، ونجح البديل أحمد شحدة أبو ناموس في تقديم مستوى جيد بعد نزوله وأسهم في إحراز هدف الفوز.

نقطة

وقال المونتنيغري نيبوشا مدرب خورفكان إن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير، وبني ياس سجل هدفه من التسديدة الوحيدة على المرمى، مشيراً إلى أن خورفكان سيطر على مجريات الأمور عقب الهدف ولكن البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد إسماعيل الجنيبي غيرت مجرى اللعب.

وأضاف أن الجنيبي أخطأ في تصرفه مع مدافع بني ياس واعتدائه على اللاعب بدون كرة، مؤكداً أن الجنيبي لاعب صغير والأهم أن يتعلم من الخطأ تفادياً لتكراره في المستقبل.

وختم: أنا غير راضٍ لأن الفريق خسر حتى وإن كانت أول مباراة لي مع خورفكان، وآمل أن نتعلم من أخطائنا، وسنسعى خلال فترة التوقف لتصحيح السلبيات والعمل بشكل أكبر للتعويض في المرحلة المقبلة.

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