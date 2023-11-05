صقر بن سعود يتوج منتخب رومانيا بطلاً لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة

المصدر: وام

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توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، مساء أمس منتخب رومانيا بطلا لكأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 بعد الفوز على نظيره الكازاخستاني بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 2-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام البطولة التي استضافتها إمارة رأس الخيمة من 26 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة بمشاركة منتخبات 32 دولة حول العالم.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن رأس الخيمة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ستظل وجهة مثالية لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية واستقطاب نخبة الرياضيين حول العالم انطلاقاً من إمكانياتها المتقدمة والحديثة وإرثها الثقافي والتاريخي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة التي ترتكز على جعل الرياضة ركيزة أساسية في تعزيز القطاع السياحي والتشجيع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً في بيئة آمنة تدعم جهود الإمارة الرامية إلى جعل رأس الخيمة مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والزيارة.

وأوضح الشيخ صقر بن سعود أنه طالما كانت الرياضة أحد أهداف التنمية المستدامة ونموذجا عالميا للتقارب والسلام والتسامح بين البشر وقال : “ من هذا المنطلق نسعى في رأس الخيمة من خلال استضافة الأحداث الرياضية العالمية للتأكيد على قيمنا ومبادئنا الوطنية والإنسانية التي تدعو للتعايش والتقارب والانفتاح على الثقافات والشعوب كافة”.

وهنأ الشيخ صقر بن سعود، منتخب رومانيا الفائز بلقب كأس العالم المصغرة لكرة القدم .. مشيداً بنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً والتي ستشكل دافعاً لاستضافة العديد من البطولات الدولية في مختلف الرياضات

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