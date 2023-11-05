الوحدة يعبر عجمان إلى «الخامس»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد صادق

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قفز الوحدة، إلى المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على عجمان باستاد راشد بن سعيد، بهدف دون رد، سجله فاكوندو في الدقيقة 26، ضمن مباريات الجولة السابعة، ليصل للنقطة 12، فيما بقي عجمان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وأهدر عجمان، فرصة التعادل في الدقيقة 77، عندما احتسب الحكم الإيطالي، ميشال فابري، ركلة جزاء بعد مراجعة «VAR» نفذها علي مدن وصدها حارس الوحدة راشد علي ببراعة، وارتدت إلى هيكل الشيخاوي، وأنقذها الحارس مرة ثانية، ثم سجل منها وليد أزارو، ولكنه كان في وضع تسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الوحدة خالد بطي في الدقيقة «90 + 2»، بعد نيله الإنذار الثاني.

وفاز بني ياس على خورفكان 1 - 0 باستاد الشامخة، وسجل سهيل النوبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة للمهاجم محمد الجنيبي لاعتدائه على جواو فيكتور ظهير بني ياس من دون كرة. وبفوزه نجح بني ياس في تجاوز خسارته الأخيرة من الشارقة، محققاً انتصاره الثالث بالموسم، والذي رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد خورفكان عند 7 نقاط.

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