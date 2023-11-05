عمار الجنيبي يعتزل التحكيم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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أعلن الحكم الدولي، الدكتور عمار الجنيبي «41 عاماً»، اعتزال التحكيم محلياً ودولياً، بعد مسيرة ناجحة استمرت 20 عاماً، مثل خلالها الإمارات عالمياً وقارياً ومحلياً، وكان خير سفير لكرة الإمارات في العديد من المنافسات الدولية. ويأتي قرار الاعتزال، بعد أيام من تكريمه من الاتحاد الآسيوي كأفضل حكم فيديو مساعد في القارة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة. ويعد الجنيبي، الذي نال الشارة الدولية في العام 2011، امتداداً لمشاركات عديدة لقضاة الملاعب الإماراتية في مونديال الأندية، في النسخة التي أقميت في أبوظبي، كما أدار نهائي الكأس الغالية مرتين، وشارك في إدارة منافسات كأس الخليج.

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