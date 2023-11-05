4 مباريات في «ثامنة الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق في الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم، مواجهات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، بإقامة 4 مباريات، ويلعب العروبة المتصدر برصيد 19 نقطة مع سيتي «4 نقاط»، ويطمح العروبة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال 7 جولات مضت، حقق فيها الفوز في 6 مباريات وتعادل في واحدة، ويواجه الظفرة «الثالث بـ 14 نقطة» الرمس «الأخير برصيد 3 نقاط»، ويسعى الظفرة لتعويض خسارته الماضية أمام الفجيرة، ويستضيف دبا الفجيرة «11 نقطة» فريق غلف أف سي «7 نقاط»، ويلعب غلف يونايتد مع الذيد ويملك كل منهما 7 نقاط.

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