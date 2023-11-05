إصابة جديدة للمدافع الصربي بوغدان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت للمدافع الصربي، بوغدان بلانيتش، لاعب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، عن تعرضه للإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، ما يستدعي غيابه فترة طويلة عن الملاعب، قد تمتد حتى نهاية الموسم الجاري. وكان شباب الأهلي، تعاقد مع اللاعب في أغسطس 2022.

وتعرض بوغدان وقتها، إلى الإصابة قبل دقائق من ظهوره الأول مع شباب الأهلي، في مباراة الفريق وضيفه الوصل، باستاد راشد الموسم الماضي، وأعلن بعدها عن نهاية موسمه مع الفريق، وعاد للمشاركة مع «فرسان دبي» في الموسم الحالي.

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