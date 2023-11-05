البدواوي: فوز حتا على الإمارات أقوى دافع للمباريات المقبلة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة شركة حتا لكرة القدم، أن فوز فريقه على مضيفه نادي الإمارات 4 - 2، مساء أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين يمثل أقوى دافع للفريق في المباريات المقبلة من البطولة، ويحفزه لكسب المزيد من النقاط التي تقوده إلى مركز جيد في جدول ترتيب المنافسة.

وعبر البدواوي عن سعادته بالانتصار الأول لـ«الإعصار» في النسخة الحالية من الدوري بعد 6 هزائم متتالية، ليضع أول 3 نقاط في رصيده، لم تغير من موقعه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الأخير، مثمناً جهود اللاعبين والجهاز الفني في اللقاء. في السياق، شكلت الخسارة صدمة كبيرة للصقور، الذي كان يأمل في كسب النقاط الثلاث وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة قياساً بمستوى الفريق في مبارياته السابقة، أبقته عند 5 نقاط، وتراجع إلى المراكز الأخيرة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية رغم بدايته الجيدة في الجولات الأربع الأولى.

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