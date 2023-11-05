«4 ثنائيات» تكرس عقدة البطائح للنصر في عام واحد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن البطائح من تحقيق فوز مستحق على النصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، لحساب الجولة 7 من دوري أدنوك للمحترفين، وبذلك نجح البطائح الذي يخوض موسمه الثاني في «المحترفين» في تسجيل الثنائية رقم 4 في شباك العميد، في أقل من عام واحد في مسابقتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وسجل البطائح أول ثنائية في شباك النصر، 25 نوفمبر من العام الماضي، عندما فاز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم تعادل معه بهدفين لمثلهما في الجولة 12 من دوري المحترفين، قبل أن يفوز عليه بثنائية نظيفة في الجولة 25 للموسم الماضي 2022 - 2023.

تفوق

من جهته، أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، أحقية فوز فريقه على النصر بفضل أدائه الرائع والقوي، وانضباط لاعبيه على أرضية الملعب وتفوقهم التكتيكي، مشيراً إلى أن الفوز بثنائية نظيفة، كان صعباً للغاية، في ظل الضغط المستمر الذي فرضه النصر من أجل العودة في المباراة. وأوضح رادوي، أن سر الفوز يكمن في تركيز لاعبيه أكثر من النصر، والروح القتالية التي لعبوا بها على مدار المباراة، وقال: بدأنا المباراة بالطريقة التي خططنا لها، وفرضنا ضغطاً عالياً على لاعبي النصر، وأغلقنا المساحات أمامهم، حتى نحرمهم من خلق الفرص قريباً من مرمانا، لا سيما أننا كنا نعلم أنهم يتفوقون علينا من ناحية اللعب الفردي.

مرحلة

من جهته، أكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر، أن البطائح كان لديه رغبة أكبر في الفوز، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة من البداية، وأوجد عدة فرص، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف، كما عانى في نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم.

وأوضح مدرب النصر، أنه يجب تخطي هذه المرحلة الصعبة، وعدم خسارة المكتسبات التي حققها في الفترة الماضية، وقال إن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة، رافضاً الرد عن سؤال يتعلق حول إمكانية إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة الرابعة في 7 جولات، لافتاً إلى أن هذا السؤال يمكن طرحه على الإدارة، وليس عليه شخصياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز