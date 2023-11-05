شباب الأهلي بمن حضر.. وكلباء ينهار في 10 دقائق

المصدر: كلباء - محمد فضل

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عاد شباب الأهلي من رحلة الساحل الشرقي بمكاسب عدة بعد الفوز العريض الذي حققه الفرسان على نمور كلباء بنتيجة 3 - 1، وتمثل أول المكاسب في اقتناص النقاط الثلاث والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد التعادل المثير أمام النصر في الجولة الماضية، كما شارك شباب الأهلي جاره الوصل صدارة المسابقة برصيد 17 نقطة، وأثبت لاعبو الفرسان جاهزيتهم التامة للدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي فازوا به النسخة الماضية، فضلاً عن المنافسة في بقية الألقاب المتاحة في الساحة، وبرهن مساعد مدرب شباب الأهلي رادوجي سميليانيتش بأن فريقه بمن حضر في ظل الغيابات العديدة التي أبعدت معظم نجوم الفريق على رأسهم الحارس ماجد ناصر، محمد مرزوق، ووليد عباس والبرازيلي جيسوس إلى جانب إصابة مؤنس دبور في أول ثلث ساعة من المباراة لكن البديل ماتيوس دي ليما لم يخيب ظن مدربه ليستغل الفرصة على أكمل وجه، وأحرز هدفاً وساهم بقدر كبير في الفوز، كما أن عارضة كلباء ردت له قذيفة صاروخية، ليبرهن تألق اللاعب ماتيوس دي ليما على أن دكة شباب الأهلي في أتم درجات الجاهزية وكل لاعب يتم الدفع به يؤدي الأدوار الملقاة على عاتقه، مما يساهم في إحداث التجانس والتناغم التام بين كل لاعبي شباب الأهلي.

تراجع

وفيما يتعلق بفريق كلباء، فإن أداء «النمور» تأثر بالغيابات العديدة وسط الفريق، حيث ظهر ذلك مع انطلاقة شوط المباراة الثاني الذي تعرضت فيه شباك الحارس عيسى الهوتي لثلاثة أهداف في أقل من 10 دقائق لتنهار المنظومة الدفاعية لمدرب كلباء فرهاد مجيدي، وكان من الصعب العودة للمباراة في ظل السيطرة المطلقة للضيوف على مجريات المباراة وحرص الجهاز الفني على نيل العلامة الكاملة واستعادة النغمة من جديد، ليطمئن شباب الأهلي جمهوره بهذا الانتصار قبيل القمة المرتقبة التي تجمعه بالعين في الجولة الثامنة.

وضع طبيعي

بدوره، قال محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي: الفريق عاد لوضعه الطبيعي بعد التعادل الأخير أمام النصر، ومن الصعوبة تحديد بطل المسابقة والدوري لا يزال في بدايته، لكن الحظوظ تظل موجودة بين أكثر من 4 أندية، وعن الفوز على كلباء قال: شباب الأهلي دائماً ما يجد صعوبة على أرضية ملعب كلباء من واقع النتائج السابقة، لكن لاعبي الفرسان تداركو الأخطاء هذه المرة وتمكنوا من تحقيق الانتصار في الشوط الثاني، لافتاً إلى أن الأهداف الثلاثة التي استهل بها فريقه شوط اللقاء الثاني هي التي منحت الفرسان العودة بالنقاط، معرباً عن أمله في تعافي المصابين، مشيراً إلى أن البدلاء يقومون بأدوارهم كاملة وينفذون خطة الجهاز الفني، مشدداً على ضرورة التحضير الجيد للقاء العين في الجولة المقبلة.

تركيز

من جانبه، قال فرهاد مجيدي مدرب كلباء: الفريق افتقد التركيز في الشوط الثاني وشباب الأهلي استغل الفرص وحقق الفوز علينا في ظرف 4 دقائق، وأقر أن الفريق الضيف كان الأفضل وعرف كيف يتفوق علينا ويعود بالنقاط الثلاث، يجب طي صفحة الهزيمة والتفكير في مباراة النصر المقبلة، اعتذر لجمهور كلباء على الهزيمة والتعويض قادم.

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