الوحدة يقفز للمركز الخامس بفوزٍ غالٍ على عجمان في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير عيسى البلوشي

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قفز الوحدة للمركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بهدف دون رد سجله فاكوندو في ختام الجولة السابعة في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، ليصل للنقطة 12 وبقي عجمان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط ودون تحقيق أي فوز.

جاءت المباراة قوية من جانب الوحدة الذي بادر بالهجمات على مرمى الحارس علي الحوسني وكانت أخطر هجمة في الدقيقة 18 للوحدة من تسديدة حمدان الزعابي اصطدمت بـ سعود سعيد وخرجت ركنية جوار القائم الأيمن ثم فرصة ثانية للوحدة من علاء الدين زهير انتهت بجوار القائم وبعدها خطأ من عصام فائز استغله جوانكا ولكنه سدد خارج المرمى.

وأثمر الضغط الهجومي للوحدة عن هدف السبق في الدقيقة 26 عن طريق فاكوندو من لعبة رأسية رائعة على يسار الحارس من ركنية جوانكا، وضاعت أكثر من فرصة للفريقين بعد ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف.

في الشوط الثاني، تحسن أداء عجمان وضاعت له أكثر من فرصة أهمها تسديدة بلال يوسف من لعبة ثابتة وفي المقابل ضاعت للوحدة فرصة من جوانكا قبل أن يهدر عجمان فرصة التعادل في الدقيقة 77 عندما احتسب الحكم الإيطالي ميشال فابري ركلة جزاء بعد مراجعة "الفار" نتيجة دفع أحمد نور الله لـ وليد أزارو داخل الصندوق، نفذها، نفذها علي مدن وصدها الحارس راشد علي ببراعة وارتدت إلى هيكل الشيخاوي وأنقذها الحارس مرة ثانية ثم سجل منها وليد أزارو ولكنه كان في وضع تسلل.

وضغط عجمان في الدقائق الأخيرة على مرمى الوحدة الذي اعتمد على المرتدات التي لم تخلو من خطوة عن طريق عمر خريبين وجوانكا، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء "ق 90+2" لمدافع الوحدة خالد بطي بعد نيله الإنذار الثاني، ولم يؤثر النقص العددي على مجريات المباراة حتى انتهت بالهدف الوحيد للوحدة.

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