بني ياس يفوز على خورفكان بهدف النوبي .. وطرد الجنيبي لاعتدائه بدون كرة على مدافع السماوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بني ياس فوزاً بهدف دون رد على حساب ضيفه خورفكان على استاد السماوي بالشامخة في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح بني ياس في تجاوز خسارته القاسية بخماسية التي مني بها الأسبوع الماضي من الشارقة سريعاً، ليحقق الفريق انتصاره الثالث هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد خورفكان عند 7 نقاط وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الترتيب.

سجل هدف المباراة الوحيد سهيل النوبي في الدقيقة 72 من متابعة جيدة لتسديدة البديل أحمد شحدة أبو ناموس التي ارتدت من القائم.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر خاصة في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، إذ ندرت الفرص الحقيقية على المرميين في ظل غياب للحلول الهجومية.

ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم محمد إسماعيل الجنيبي لاعتدائه على الظهير الأيسر لبني ياس، جواو فيكتور بدون كرة.

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