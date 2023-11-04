شباب الأهلي.. شراكة الصدارة مع الوصل بالنقطة 17

المصدر: متابعة - عدنان الغربي، محمد فضل وأحمد عيسى

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تشارك شباب الأهلي مع الوصل في رصيد 17 نقطة بصدارة دوري أدنوك للمحترفين، وتغلّب «فرسان دبي» على اتحاد كلباء 3 - 1، أمس، في الجولة السابعة، وجاء الهدف الأول لشباب الأهلي من «نيران صديقة» عن طريق عبدالسلام محمد مدافع كلباء بالدقيقة 47، وأضاف البديل ماتيوس ليما الهدف الثاني بالدقيقة 50، فيما جاء أجمل أهداف اللقاء عن طريق الأوزبكي عزيز غانيف، في الدقيقة 54، فيما أحرز هدف «النمور» البديل لياندرو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي مفاجأة كبيرة، فاز البطائح على النصر باستاد آل مكتوم بثنائية نظيفة، ليعود «العميد» إلى «دائرة الشك» من جديد بعدما تجرع الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند النقطة السابعة، ورفع البطائح رصيده إلى 11 نقطة سجل الهدفين سيكو بابا والبرازيلي باولو هنريكي في الدقيقتين 39 و50.

وحقق حتا فوزه الأول في الدوري وجاء على حساب مضيفه الإمارات بنتيجة 4 - 2، وشهد اللقاء 3 أهداف عكسية للفريقين، أحرز لحتا خالد الأصبحي بالدقيقة 7، وسهيل عبدالله حارس «الصقور» بالخطأ في مرماه بعد أن اصطدمت رأسية الكسندر بالقائم وارتدت إلى قدم سهيل وولجت الشباك بالدقيقة 10، ومدافع «الصقور» فهد سبيل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، وجاء الهدف الرابع عن طريق الكسندر مركل بالدقيقة 49 وسجل للإمارات سالم الحمادي بالدقيقة 59، ومدافع حتا تميمو وورو في مرمى فريقه بالدقيقة 64. وتختتم اليوم الجولة السابعة بمباراتين، ويلتقي بني ياس مع خورفكان ويلعب عجمان مع الوحدة.

ويبحث عجمان عن فوزه الأول بينما يتطلع «العنابي» للعودة إلى سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، ويسعى بني ياس لفك الشراكة مع خورفكان حيث يملك الفريقان 7 نقاط.

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