28 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمواجهتي نيبال والبحرين

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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اختار المدرب البرتغالي باولو بينتو 28 لاعباً للانضمام إلى معسكر «الأبيض» الذي ينطلق في دبي بداية من بعد غدٍ، لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وتمزج القائمة ما بين أصحاب الخبرة من اللاعبين القدامى، وعدد من الوجوه الشابة التي برزت خلال الفترة الماضية، كما تشهد عودة حارب عبدالله الذي غاب عن التجمّع الماضي.

وتضم قائمة «الأبيض» كلاً من: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، حسن حمزة، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبدالله إدريس وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.

أول مباراة

ويخوض منتخب الإمارات أول مباراة له بالتصفيات الآسيوية أمام نيبال بالمجموعة الثامنة 16 نوفمبر الجاري، باستاد آل مكتوم في دبي، فيما يلعب المباراة الثانية أمام البحرين 21 الجاري في المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع منتخب اليمن 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن ويلاقي نيبال يوم 6 يونيو ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، ويتأهل الأول والثاني بالمجموعة إلى المرحلة التالية والأهم من تصفيات المونديال النهائية.

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