غياب اسم مدرب الرمس يثير التساؤلات

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أظهرت سجلات موقع اتحاد الكرة الخاصة بمباراة الرمس وضيفه غلف اف سي ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» التي أقيمت قبل أيام غياب اسم المدرب معتز عبدالله عن القائمة الخاصة بفريق الرمس على نحو أثار العديد من التكهنات والتساؤلات حول مصيره مع النادي، خاصة في ظل تراجع النتائج في الدوري واحتلاله المركز الأخير بثلاث نقاط.

وخاض الرمس 7 مباريات فاز في مباراة وحيدة وخسر 6 مواجهات محرزاً 9 أهداف وولجت شباك الفريق 15 هدفاً.

وشهدت مسابقة دوري الدرجة الأولى الإطاحة بأكثر من مدرب بعد مرور 7 جولات ويأتي على رأس المدربين محمد الحوسني «الفجيرة»، وحسن العبدولي «دبا الفجيرة»، وعبد الغني المهري «مصفوت»، وربما تشهد القائمة عدداً آخر من المدربين في ظل تراجع نتائج بعض الفرق.

وتحرص الأندية على تحقيق أفضل النتائج التنافسية في الدوري سعياً للحصول على المركزين الأول والثاني المؤهلين مع نهاية الموسم إلي دوري أذنوك للمحترفين.

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