«الإمبراطور».. انتصار على العين طال انتظاره 6 سنوات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسعد الوصل جماهيره بالتفوق على ضيفه العين في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3 - 1، في مباراة مثيرة وقوية باستاد زعبيل في الجولة السابعة، ليصل إلى 17 نقطة، ويتوقف رصيد العين عند 15 نقطة، ويشتعل الصراع أكثر على صدارة الدوري.

وانتظر عشاق «الإمبراطور» لاعبيهم للاحتفال بالانتصار التاريخي في الدوري، الذي طال انتظاره 6 سنوات، وتحديداً منذ 25 أبريل 2017، عندما فاز الوصل على العين بنتيجة 4 - 3، باستاد زعبيل، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين، واقتسم كايو كانيدو وفابيو دي ليما تسجيل الأهداف الأربعة حينها، وأحرز كل منهما هدفين.

وواصل كايو وفابيو التألق وهز شباك «الزعيم»، أول من أمس، بعد أن أحرز فابيو هدف الوصل، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، منها ثلاثة من صناعة زميله نيكولاس خمينيز، بينما سجل اللاعب نفسه 3 أهداف من آخر أربعة أهداف للوصل في مرمى العين بالدوري، وسجل البديل كايو كانيدو الهدف الثالث للوصل، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال 8 مواجهات بقميص الوصل في مرمى العين، ويقابلها 3 أهداف خلال 5 مواجهات بقميص العين في مرمى الوصل، وأصبح كايو أول لاعب بديل يسجل للوصل في مرمى العين بدوري المحترفين منذ ناصر نور في مايو 2019.

وبات الوصل بانتصاره على العين الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم، وقلص فارق الانتصارات المواجهات المباشرة بينه وبين العين بتحقيقه الانتصار الثالث في سلسلة مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، بينما لا يزال العين يتفوق بتحقيقه.

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