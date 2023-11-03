شباب الأهلي يزور مرمى النمور ثلاث مرات ويقاسم الإمبراطور صدارة دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: كلباء-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم وتمكن الفرسان من ترويض نمور كلباء وتحقيق الفوز عليه خارج القواعد بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري ادنوك للمحترفين ليرفع الفائز رصيده الى 17 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الوصل المتصدر في عدد النقاط والمتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد كلباء عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وانتظر الفرسان شوط المباراة الثاني والذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة حيث جاء الهدف الأول عبر " نيران صديقة " عن طريق اللاعب عبد السلام محمد مدافع كلباء ، وأضاف البديل ماتيوس ليما الهدف الثاني ، وجاء اجمل اهداف اللقاء ( الثالث ) عن طريق الاوزبكي عزيزو جانيف ، في الدقائق 47 ، 50 ، 54 . فيما احرز يتيمة كلباء لياندرو في الوقت بدل الضائع .

بدأت المباراة سريعة من الجانبين ولم تستمر فترة جس النبض طويلاً بعد ان قام لاعب كلباء مهدي قائدي بأطلاق كرة قوية تعامل معها حارس شباب الاهلي حسن حمزه بذكاء في الدقيقة السابعة ، ولم يتأخر رد الضيوف طويلاً والذي جاء عن طريق المهاجم يحى الغساني الذي حاول استغلال خطا حارس مرمى كلباء عيسى الهوتي المرتبك في العشرة دقائق الاولى.

واجرى مدرب شباب الاهلي تبديلاً اضطرارياً قضى بخروج اللاعب مؤنس دبور ودخًول ماتيوس دي ليما في الدقيقة 21

وكاد البديل ماتيوس أن يفتتح شريط الاهداف في الدقيقة ً43 بعد ان حول عرضية احمد جميل بطريقة ماكره لكن حارس النمور عيسى الهوتي كان في المكان المناسب ليبطل مفعول التسديدة ويحولها لركنية لم تشهد جديدا على مستوى نتيجة الشوط الاول الذي انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين .

مع انطلاقة الشوط الثاني كشر لاعبو الفرسان عن أنيابهم وسجلو هدفين سريعين خلال 5 دقائق جاء الأول بنيران صديقة بعد أن حاول مدافع كلباء ابعاد احدى الكرات العرضية لكنه اسكنها شباك مرمى فريقه هدف اول للضيوف في الدقيقة 47 ولم يتأخر الهدف الثاني والذي جاء برأسية رائعة من البديل ماتيوس دي ليما في الدقيقة 50

واستمر ضغط الفرسان ليأتي الدور على لاعب شباب الأهلي الاوزبكي عزيزو جانيف الذي احرز اجمل اهداف المباراة من ضربة ثابتة سددها قوية في سقف المرمى فشلت كل محاولات حارس كلباء في صدها في الدقيقة 54 .

وفتحت الأهداف شهية لاعبي الفرسان من اجل رفع الغلة وكاد ماتيوس ليما ان يضيف الرابع لكن كرته القوية تعملق حارس كلباء في صدها في المرة الأولى وعادت لنفس اللاعب الذي سددها بقوة لترتد من العارضة في الدقيقة 68 ، وفي آخر انفاس اللقاء تمكن لياندرو من تسجيل هدف كلباء الوحيد في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الفرسان على النمور 3-1 .

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