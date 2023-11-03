إعصار حتا يضرب الصقور برباعية في مباراة الأهداف العكسية

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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حقق حتا فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين على حساب مضيفه الإمارات 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة السابعة من المنافسة، والذي شهد 3 أهداف عكسية للفريقين، منها هدفين لمصلحة حتا وهدف للصقور، وجاء اللقاء فوق الوسط بأداء قوي تمكن خلاله الأعصار الحتاوي من تحقيق هدف الفوز دون أن ينجح الصقور في ترجمة تفوقه في السيطرة وهجومه المكثف إلى أهداف، بالنتيجة وضع حتا أول 3 نقاط برصيده وبقى الصقور برصيد 5 نقاط.

قدم الفريقان مباراة هجومية مع بداية الشوط الأول بحثا عن هز الشباك وكسب النقاط، ونجح خلاله الأعصار في النيل من شباك مضيفه، بثلاثة أهداف تبادل إحرازها خالد الأصبحي ق 7 ، سهيل عبد الله حارس الصقور بالخطأ في مرماه بعد أن اصطدمت رأسية الكسندر مركل بالقائم وارتدت إلى قدم سهيل وولجت الشباك ق 10، ومدافع الصقور فهد سبيل بالخطأ في مرماه ق 25، فيما صنع صاحب الأرض عددا من السوانح التي لم ينجح اللاعبون في ترجمتها إلى أهداف أبرزها فرصة أهدرها أسماعيل الحمادي في مواجهة المرمى.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي خاصة من الصقور الذي سعى للتعديل لكنه استقبل الهدف الرابع عن طريق الكسندر مركل بعد 4 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط، وجاء الرد من فريق الإمارات الذي قلص الفارق بهدف البديل سالم الحمادي ق 59، ورد مدافع حتا تميمو وورو على الأهداف العكسية بهدف مماثل في مرماه ق 64.

وبعد الهدفين فرض الإمارات سيطرته على الكرة وشن هجوما مكثفا على مرمى حتا الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية للمحافظة على نتيجة تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين للأعصار.

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