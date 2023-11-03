الخسارة الرابعة للعميد في دوري المحترفين..البطائح يهزم النصر و يعيده إلى «دائرة الشك»

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير -عيسى البلوشي

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فاجأ البطائح النصر وهزمه في عقر داره بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، لحساب الجولة 7 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، وعلى الرغم من حالة الانتشاء التي كان عليها العميد قبل المباراة، بفضل نتائجه الإيجابية آخر 3 جولات، إلا أنه ظهر بمستوى ضعيف ومفكك الخطوط، ليعود إلى «دائرة الشك» من جديد بعدما تجرع الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز العاشر، في المقابل حافظ البطائح على صورته الجيدة التي ظهر عليها هذا الموسم ونجح في رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، حاول النصر الضغط عل البطائح في منطقته والوصول إلى مرماه باعتماد التمريرات القصيرة لكنه اصطدم بدفاع قوي ومتماسك، في المقابل لعب البطائح بواقعية واعتمد على الهجمات المرتدة التي قادته لافتتاح التسجيل بواسطة سيكو بابا في الدقيقة 39، وضاعت فرصة التعادل عن النصر عندما اصطدمت تسديدة البرتغالي يوري ميديروس القوية بالقائم في الدقيقة 45.

وفي الوقت الذي بحث فيه العميد عن هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، فاجأه البطائح بهدف ثانٍ حمل توقيع البرازيلي باولو هنريكي في الدقيقة 50، مترجماً تفوق فريقه التكتيكي والبدني.

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