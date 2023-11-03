حمدان بن مبارك: سيبقى علم الإمارات خفاقاً يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً

المصدر: البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنوانا للسلام والتعايش والتسامح.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة بـ" يوم العلم" الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام : “إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذّكرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه"، العلم إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي أذهلت العالم بتقدمها وتطورها وازدهارها في جميع المجالات، حتى صارت قُبلة للزائرين والباحثين عن فرص النجاح من جميع دول العالم".

وأضاف: "ونحن نحتفل بيوم العلم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لكي تُواصل دولتنا نهضتها، وتحقق لشعبها مزيداً من الإنجازات، وتحافظ على صدارتها وتُبقي شعلتها متوهجة في كل المجالات، أبرزها الجانب الانساني."

وأشار إلى أن مناسبة الاحتفاء بالعلم ليس يوما فحسب، بل نهج دائم للعطاء والإبداع والعمل، مؤكداً أن هذه المناسبة تعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتدفع لمواصلة درب الآباء الذين ضحوا وأعطوا لتبلغ الإمارات أعلى المراتب، وتكون في طليعة الدول المتقدمة.

وقال معاليه: "عيال زايد يحرصون على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل التي يشاركون فيها، فعلى صدر كل إماراتي وإماراتية علم الدولة المطرز بالمجد والفخر وأعمال الخير. علم دولتنا عنوان للوحدة والأمن والأمان والاستدامة والتعايش والسلام، وسيبقى يرفرف في الأعالي يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهارا."

وأضاف: "أن أسرة كرة القدم الإماراتية، وهي تحتفل بهذه المناسبة تدرك مسؤولياتها تجاه العلم، وستعمل بقوة وتضاعف الجهد من أجل أن تواكب التقدم الذي تحققه الدولة في جميع المجالات."

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن كل مناسبة ليوم العلم تقوي وحدتنا وتزيدنا تماسكاً وأصالة، وتدفع خطواتنا إلى الأمام.

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