محمد هزام الظاهري: "يوم العلم" مناسبة غالية يتجسد فيها التلاحم الوطني

المصدر: البيان

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أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن يوم العلم مناسبة وطنية "تجسد التلاحم الوطني في أجمل صورة، مجددين عهد الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولقيادتنا الرشيدة".

وقال: "يوم العلم مناسبة خالدة في تاريخ بلادنا، تحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة الإنجازات التي تحققها الدولة في جميع المجالات. العلم الإماراتي له دلالات عميقة، وهو عنوان الشموخ والفخر والإباء، ومرتبط بقيم مجتمعنا وعاداته الأصيلة".

وأوضح: "نبارك لقيادتنا وشعبنا بهذه المناسبة العزيزة التي نحتفي بها في عام الاستدامة. علمنا عنوان وحدتنا وتلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى مطرزاً بالإنجازات والمكاسب، حاملاً في ألوانه معاني السلام والعطاء المحبة." .

وأضاف: "العلم رمز لدولتنا التي أبهرت العالم بنهجها المتسامح وبتقدمها وتطورها المذهل وعملها الإنساني الذي ليس له مثيل. اتحاد الكرة يحتفل بهذه المناسبة السنوية للتعبير عن ولاء أسرته للقيادة الرشيدة، ومشاركة المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة أفراحهم بهذا اليوم الوطني التاريخي".

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