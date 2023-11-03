«الإمبراطور» يعتلي القمة بثلاثية في شباك العين

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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اعتلى الوصل، أمس، قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه العين 3 - 1، باستاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة. سجل أهداف «الإمبراطور» فابيو دي ليما وسفيان بوفنتيني وكايو كانيدو في الدقائق 23 و53 و80، وأحرز هدف العين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 63، ووصل «الإمبراطور» إلى 17 نقطة، بينما تراجع العين إلى المركز الثاني، وتوقف رصيده عند 15 نقطة، في حين يلعب اتحاد كلباء مع ضيفه شباب الأهلي «14 نقطة»، غداً، في الجولة نفسها، وتحدد النتيجة موقع «فرسان دبي» في صراع القمة.

وخطف الشارقة نقطة غالية من مستضيفه الجزيرة، وتعادل معه 1-1 باستاد محمد بن زايد، في الوقت البديل بالدقيقة «90 + 1»، بهدف من«نيران صديقة»، سجله مدافع الجزيرة عبدالله إدريس في مرمى فريقه، بينما تقدم «فخر أبوظبي» بهدف علي مبخوت في الدقيقة 41، وبهذه النتيجة وصل رصيد الشارقة إلى 13 نقطة، والجزيرة إلى 11 نقطة.

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