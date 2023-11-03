وعكة صحية تبعد موسيماني عن تدريبات الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبعدت وعكة صحية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية. وأصيب موسيماني بضيق في التنفس، ومكث في أحد مستشفيات أبوظبي خلال اليومين الماضيين للعلاج، وقاد مساعده ماهر دافيدز التدريبات، استعداداً لمواجهة عجمان غداً، بالجولة السابعة من الدوري.

وأكد مصدر مقرب من موسيماني، أن المدرب تحسنت حالته، ومن المنتظر أن يوجد على الدكة الفنية في مباراة الوحدة وعجمان لقيادة الفريق. ويسعى الوحدة للفوز للعودة إلى سباق المنافسة، ويبلغ رصيد الفريق 9 نقاط.

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