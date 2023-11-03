كلباء يستضيف شباب الأهلي في مواجهة مفتوحة الاحتمالات

المصدر: متابعة - عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري وأحمد عيسى

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تقام اليوم 3 مباريات في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساءً فريق شباب الأهلي باستاد كلباء، ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة مساءً النصر مع البطائح باستاد آل مكتوم، والإمارات مع حتا باستاد الإمارات.

وتعد مباراة شباب الأهلي «14 نقطة» وكلباء «7 نقاط»، مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويسعى شباب الأهلي إلى الفوز ومواصلة المزاحمة على الصدارة، فيما يلعب «النمور» المباراة في ظروف صعبة ويفتقد جهود عدد من أبرز لاعبي الفريق هم، مهدي قايدي وسلطان عادل بسبب بند الإعارة، والثنائي الأجنبي دانيال بيسا وفيليب كيش بسبب الطرد خلال مباراة الوحدة الماضية.

وأكد ألكسندر روجيتش المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي، أن الفريق استعد جيداً لمواجهة اتحاد كلباء، بطموح تحقيق نتيجة إيجابية. وقال: سنعتمد على اللاعبين المتاحين، كما أن لدينا لاعبين مميزين وهم جاهزون لتحمل المسؤولية.

وقال مجيدي، مدرب كلباء، سنخوض مباراة ضد حامل اللقب ونفتقد جهود 6 لاعبين في مواجهة شباب الأهلي، ولكني لا أشعر بقلق، ولدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين لتقديم مباراة كبيرة أمام فريق كبير.

نتائج إيجابية

ويستضيف النصر نظيره البطائح في لقاء متكافئ وللنصر 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن البطائح.

ويخوض «العميد» المباراة منتشياً بنتائجه الإيجابية في الجولات الثلاث الأخيرة، التي شهدت الفوز على حتا والعين والتعادل مع شباب الأهلي.

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر، أن النتائج الجيدة تضاعف مسؤولية فريقه لمواصلة التألق وحصد المزيد من النقاط للارتقاء في جدول الترتيب، مشدداً على صعوبة المباراة أمام البطائح الذي وصفه بالفريق المتطور والقوي.

وأوضح غوران أن النصر يتطلع للغور بنفس أداء والروح القتالية العالية التي لعب بها أمام العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك كل الإمكانات لتحقيق هدفه.

وأكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح أن فريقه يلعب أمام فريق قوي يطمح لاحتلال مركز متقدم في الترتيب، ولديه قوة كبيرة هجومياً. ورفض رادوي الكشف عن التشكيلة التي سيلعب بها مباراة النصر.

ذكريات «الهواة»

ويبحث فريق الإمارات «5 نقاط» وضيفه حتا بلا نقاط، عن الفوز في مواجهة بذكريات دوري «الهواة»، وبطموح تضميد الجراح بعد نزيف النقاط في الجولات السابقة.

ويأمل «الصقور» تحقيق فوزه الثاني في الدوري، وتجاوز منافسه المباشر على البقاء، فيما مازال حتا يبحث عن الفوز الأول ويستعيد اليوم خدمات المدافع السلوفاكي دي ماركو والسويدي مصطفى زيدان، فيما يغيب كل من الكويتي شبيب الخالدي لعدم الجاهزية وفهد حديد، وعادل عبدالرحمن، إضافة إلى غانم أحمد وسعيد سويدان للإصابة.

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