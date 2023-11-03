«الأبيض» يتجمع في دبي الاثنين استعداداً لمواجهتي نيبال والبحرين

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يعكف البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول لكرة القدم على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة «الأبيض» من سيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة على ضوء أداء ومستوى اللاعبين في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للتجمع الاثنين المقبل، للانتظام في معسكر في دبي تأهباً لانطلاق التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، حيث ستكون أولى محطات الفريق أمام نيبال يوم 16 الجاري باستاد آل مكتوم في نادي النصر، ثم يغادر المنتخب إلى المنامة للقاء البحرين 21 من الشهر نفسه.

ويتجدد حلم «الأبيض» مرة أخرى بالتأهل لمونديال 2026، حيث يخوض غمار منافسات التصفيات بداية لقاء نيبال والبحرين، ويتجدد بمقابلة اليمن يوم 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن وتقام المباراة الخامسة أمام نيبال يوم 6 يونيو، ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية.

كفاءات

ويحرص الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو على متابعة منافسات الدوري من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وحسن اختيار المواهب التي تمثل «الأبيض»، كما يركز على الكوادر والكفاءات الشابة التي سيكون لها مستقبل كروي خلال الفترات المقبلة، والتي تعتبر أبرز المكاسب من معسكرات الإعداد التي أقيمت مؤخراً، مثل زايد سلطان وعبد الله إدريس وسلطان عادل وخالد الهاشمي وحازم عباس، ومثل هؤلاء اللاعبين يشكلون طلائع المستقبل في حال استمر المدرب في منحهم فرصة اللعب والاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات، إضافة إلى عناصر الخبرة بالفريق، ومن المنتظر أن يستقر المدرب على التشكيلة الأساسية خلال التجمع المقبل برغم خلوه من أي مباريات ودية.

ارتباك كما يسعى المدرب بينتو إلى العمل على تدارك عدد من السلبيات التي برزت في الأداء خلال المعسكرات الماضية التي أقيمت في النمسا وكرواتيا ودبي، منها الارتباك الدفاعي الذي يحدث خلال المباريات والناجم عن الكرات العرضية وتمركز بعض اللاعبين، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة، والتي تعتبر الرهان الناجح للفريق، وكيفية التعامل مع الفرق التي تلجأ إلى التكتل الدفاعي، وحسن استغلال الفرص التي تسنح وترجمتها إلى أهداف، حيث يفتقد الفريق اللمسة الأخيرة في الكثير من الأحيان كما حدث في مباراتي الأبيض أمام الكويت ولبنان.

تطور

وفي المقابل يلاحظ أن «الأبيض» يتطور بشكل واضح، وظهر هذا الأمر من خلال المواجهات الودية الماضية أمام كوستاريكا والكويت ولبنان وإن كان الأداء أقل نوعاً ما في آخر مباراتين، حيث يؤدي الفريق بشكل جيد، مع حسن تطبيق طريقة اللعب، والضغط على الفريق المنافس واللعب الجماعي، وتلك نقاط إيجابية يعول عليها الجهاز الفني كثيراً مع سعيه لتدارك بعض السلبيات لاكتمال الفاعلية خاصة الهجومية للفريق.

نظام

ومن انطلاقة التصفيات الآسيوية، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 9 مجموعات، ويتواجد «الأبيض» في المجموعة الثامنة التي تضم كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور التالي، وتلقائياً إلى كأس آسيا 2027، وحظوظ منتخبنا في التأهل من التصفيات النهائية كبيرة، نظراً لخبرات لاعبيه والجهاز الفني.

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