الوصل يفوز على العين في قمة الجولة السابعة ويعتلي صدارة دوري المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير يماني العفاري

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اعتلى الوصل قمة جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 17 نقطة، بعد فوزه على ضيفه العين 3-1، على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من المسابقة، بينما تراجع العين إلى المركز الثاني، بعد توقف رصيده عند 15 نقطة، وذلك حتى نهاية مواجهة اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي مساء غداً، في إطار الجولة نفسها.

وسجل أهداف الوصل فابيو دي ليما وسفيان بوفنتيني وكايو كانيدو في الدقائق 23 و53 و80، وأحرز هدف العين جوسنا أبيانفي في الدقيقة 63، وذلك بعدما غلب الحذر على أداء الفريقين، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في أول 20 دقيقة من المباراة، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة 23، من هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى نيكولاس خمينيز، ليمررها إلى فابيو دي ليما، ليسددها بذكاء في مرمى العين، ولم ينجح العين في إيجاد أي حلول هجومية لاختراق دفاعات الوصل المحكمة، وفي المقابل، أزعجت تحركات سياكا ودي ليما وخمينيز وأداما ديالو، دفاعات العين، وشكلوا خطورة على مرمى حارس العين خالد عيسى، أكثر من مرة.

وواصل العين جهوده في الشوط الثاني لمحاولة إدراك التعادل، إلا أن الالتزام التكتيكي الجيد من لاعبي الوصل، حرمه من خلق المساحات لبناء الهجمات، مع استمرار الخطورة الكبيرة للهجمات المرتدة للوصل، والذي تمكن من التقدم بهدف ثان في الدقيقة 53، عندما لعب فابيو دي ليما، ركلة ركنية من الجانب الأيمن، وقابلها المدافع سفيان بوفنتيني، بكرة رأسية قوية وضعها في الشباك، وتألق خالد السناني حارس الوصل، في التصدي لرأسية لابا كودجو في الدقيقة 62، ولكنه لم يستطع منع جوسنا أبيانفي من تسجيل هدفاً للعين في الدقيقة 63، ورد الوصل بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 80، عن طريق كايو بعد هجمة مرتدة ناجحة، وتألق خالد عيسى، في التصدي لتسديدة قوية من البديل الوصلاوي هاريس في الدقيقة 90.

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