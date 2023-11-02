الشارقة يخطف نقطة التعادل من الجزيرة بـ "نيران صديقة"

المصدر: أبوظبي-ياسر قاسم تصوير سيف الكعبي

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خطف الشارقة نقطة غالية من مستضيفه الجزيرة بالتعادل معه 1-1 في انطلاقة الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين بإستاد محمد بن زايد، وجاء تعادل الشارقة في الوقت البديل بهدف عكسي من مدافع الجزيرة عبد الله ادريس، فيما تقدم الجزيرة بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق علي مبخوت، ليرتفع الشارقة إلى 13 نقطة والجزيرة 11 نقطة.

بدأت مباراة القمة بحذر شديد من الجانبين مع أفضلية للجزيرة الذي مارس لاعبوه ضغطاً عن طريق العمق والأطراف بهدف إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب ويساعد اللاعبين في تقديم مباراة جيدة فيما اعتمد الشارقة على المرتدات عن طريق المزعج كايو لوكاس والذي وجد نفسه في وضعية مريحة داخل الصندوق لكن راية المساعد احمد راشد كانت حاضرة لتفسد اخطر هجمات الشارقة، وتوالت وتتوالى هجمات الضيوف تباعا وجاء الدور على موسى ماريجا الذي فشل في استثمار عرضية عثمان كمارا المتقنة في الدقيقة 26، لتضيع فرصة هدف التقدم للشارقة وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 41 لقيادة هجمة متقنة من كيبانو الذي هيأ الكرة داخل الصندوق للهداف علي مبخوت الذي تعامل معها بذكاء ومن لمسة واحدة داخل المرمى على يسار الحارس عادل الحوسني ولم يطرأ جديد بعد ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف.

وحاول الشارقة بقيادة مدربه كوزمين تصحيح الوضع في الشوط الثاني من خلال إجراء 5 تبديلات في فترات متباينة مقابل 3 تبديلات مدرب الجزيرة فرانك دي بور، واستمر الوضع كما هو حتى نهاية الوقت الأصلي، ومع بداية الوقت البديل "ق 90+1" نجح الشارقة في تعديل النتيجة من فرصة سهلة صنعها موسى ماريجا حولها بالخطأ في مرماه عبد الله ادريس عندما حاول إبعاد الكرة برأسه، وكاد الشارقة أن يحرز هدف الفوز عن طريق تيجالي لولا تدخل الحارس علي خصيف في توقيت مناسب لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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