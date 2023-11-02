حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يبحثان سبل الارتقاء بالكرة الآسيوية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واقع الكرة الآسيوية وجهود الاتحاد القاري للارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية، بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وجدد رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اللقاء الذي جمعمها اليوم في أبوظبي تهنئته لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم ، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.

وتطرق اللقاء للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات واستضافة البطولات العالمية الكبرى وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي وحضور جماهيري كبير.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ووحيد كرداني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد القاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز