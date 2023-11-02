أصيب بضيق في التنفس.. نقل موسيماني مدرب الوحدة إلى المستشفى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض.

وقاد ماهر دافيدز مساعد المدرب، تدريبات العنابي خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض موسيماني لوعكة صحية، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى أحد مستشفيات أبوظبي للعلاج.

ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان على ملعب الأخير، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وينتظر أن تتضح الصورة بخصوص تواجد موسيماني مع الفريق في مباراة عجمان من عدمه بناء على مدى تحسن حالته الصحية، إذ سيقود الفريق من خارج الخطوط في حالة تماثله للشفاء.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفريق فوزاً بشق الأنفس 2-1 على حساب اتحاد كلباء في الجولة السادسة.

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