قمتان في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم الخميس الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بمباراتين غاية في القوة، (قمة) تجمعان أطرافهما الأربعة، في اللقاء الأول يستقبل الوصل ضيفه العين على ملعبه في استاد زعبيل في السابعة والنصف من مساء اليوم، في قمة فنية وجماهيرية كبيرة لا تقبل سوى الفوز، وذلك لدعم موقف الفائز في الصراع على الصدارة التي يعتليها العين حالياً بـ 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 6 أهداف، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوصل في المركز الثاني، من 4 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً، وتلقت شباكه 7 أهداف.

جاهزية

بدوره، أكمل العين مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس وعمد خلاله المدرب للتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، والتي يغيب عنها اليوم قائد الفريق بندر الأحبابي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام الإمارات، ويتوقع أن يحل مكانه منذ البداية اللاعب سعيد جمعة، وفيما عدا ذلك ينتظر أن يبدأ المدرب شرودر بتشكيلة المباراة السابقة نفسها دون تغييرات في مراكز اللعب أو اللاعبين.

مواجهة

وفي اللقاء الثاني، يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الشارقة عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، خلال مواجهة يرفض فيها الفريقان الخسارة ويبحثان عن نقاط الفوز الثلاث، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء، جريحاً بخسارته المفاجئة في الجولة السابقة أمام خورفكان 2-4، والتي كانت الثانية له في مشوار البطولة بعد خسارته الأولى أمام الوحدة 1 - 2، ما يزيد دافعه اليوم لعدم مواصلة نزيف النقاط وتحقيق فوز مادي ومعنوي على ضيفه بهدف إسعاد جماهيره، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه، واضعاً في رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس.

معنويات

وفي المقابل، يحل الشارقة ضيفاً على الجزيرة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى في الدوري، في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة على بني ياس «5 - 0»، قفزت به للمركز الرابع برصيد 12 نقطة وقلصت الفارق بينه والمتصدر إلى 3 نقاط فقط، ويدخل الفريق إلى استاد محمد بن زايد وعينه على التقدم أكثر بعد أن عاد إلى قلب المنافسة على مراكز الصدارة، ورغم قصر الفترة الزمنية في التحضير للمباراة واقتراب موعد مباراته الآسيوية في أوزبكستان الاثنين المقبل، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين اولاريو، ركز على التعامل بتوازن مع مباراة الجزيرة ومباراة أوزبكستان، لا سيما والفريق تصدر مجموعته الآسيوية منذ الجولة الماضية، ولديه طموحات كبيرة في التمسك بالصدارة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في المنافسة بقوة في دوري أدنوك للمحترفين.



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