غابياديني لـ« البيان»: أدريان سيلفا شجعني على الانتقال للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف الإيطالي مانولو غابياديني مهاجم النصر عن أن صديقه البرتغالي أدريان سيلفا لاعب نادي الوحدة حالياً شجعه على قبول عرض العميد، والانتقال للعب في الدوري الإماراتي، وقال اللاعب الإيطالي المنتقل إلى صفوف النصر، الصيف الماضي، قادماً من نادي سامبدوريا في تصريح لـ«البيان»: تلقيت العديد من العروض من أندية في إيطاليا وأوروبا، بالإضافة إلى عرض النصر، وفكرت كثيراً، واستشرت بعض اللاعبين، الذين لعبوا في الإمارات، وأولهم صديقي أدريان سيلفا، الذي لعبت معه لفترة طويلة في سمبدوريا، وكان له دور كبير في اختياري للنصر، وأنا سعيد للغاية بالوجود في دبي، ومعجب بالكرة الإماراتية، التي تطورت سريعاً، خلال السنوات الماضية، وأيضاً نادي النصر، الذي أعلم أنه أول ناد تأسس في الإمارات.

وأضاف غابياديني: أعلم أن الدوري الإماراتي مختلف عن الدوريات الأوروبية خصوصاً من ناحية الطقس، وأحتاج للتأقلم سريعاً، والتعود على الأجواء، لمساعدة الفريق في تحقيق النتائج الجيدة، أشعر أن مستواي تطور كثيراً مقارنة بداية الموسم، وسأواصل العمل حتى أساعد الفريق أكثر فأكثر.

ولعب غابيايني وسيلفا جنباً إلى جنب بنادي سامبدوريا الإيطالي لمدة موسمين من 2020 إلى 2022، عندما اختار اللاعب البرتغالي الانتقال إلى نادي الوحدة.

اختيار

وأوضح غابياديني (32 عاماً) أنه قام بالاختيار الصحيح في مشواره الكروي، بعدما قضى 15 عاماً في الدوري الإيطالي، لعب خلالها بأعرق أندية «الكالشيو» بداية من نادي أتلانتا، الذي حمل قميصه لمدة 3 مواسم، ثم بولونيا وسامبدوريا ونابولي، إضافة إلى تجربة لمدة موسمين مع ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه استمتع بكل الأندية، التي لعب لها طوال مشواره الاحترافي، وأنه يتطلع لمواصلة نجاحاته في تجربته الجديدة مع النصر.

ويعد غابياديني إحدى أبرز الصفقات الناجحة في دوري أدنوك للمحترفين، وورقة رابحة في صفوف النصر، الذي شارك معه في 9 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، بواقع 3 بكل مسابقة، كما أنه صنع هدفين.

وانضم غابياديني إلى قائمة طويلة من اللاعبين الإيطاليين أو القادمين من الدوري الإيطالي للنصر على غرار مواطنيه لوكاتوني، وجوسيي ماسكارا، والأسترالي مارك بريشيانو، والتشيلي لويس خمينيز، إضافة إلى المدربين والتر زيغا، وتشيزاري برانديلي.

وقت مبكر

ويعتقد غابياديني أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على المركز، الذي سيحصل عليه النصر بنهاية الموسم، خصوصاً في مسألة المنافسة على لقب الدوري، وقال: «ما زال الوقت مبكراً للحكم على المستوى العام أو النتيجة النهائية للنصر، فهناك مباريات عديدة، وأمامنا الكثير من التحديات، علينا أن نفكر في تحقيق الانتصارات والاستمتاع بالدوري».

وأضاف: أسعى دائماً لمساعدة زملائي في الملعب وخارجه، وأحاول دائماً توجيه زملائي خلال المباريات، وأتعلم منهم وأعلمهم، لكن في النهاية نكمل بعضنا البعض، وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الفريق.

وعبر المهاجم الإيطالي عن سعادته بالعيش في دبي، مشيراً إلى أن الشعب طيب، والمدينة جميلة جداً، والحياة رائعة، وعائلته مستمتعة بالعيش فيها، ما يمنحه طاقة إيجابية للعمل والتفكير فقط في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق، موضحاً أنه ما زال يحن إلى الأكل الإيطالي، وأنه لا يواجه أي مشكلة في إيجاده بحكم توافر العديد من المطاعم الإيطالية في دبي.

وعن مستوى الدوري الإماراتي قال غابياديني: يضم الدوري الإماراتي مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين سواء الأجانب أو المواطنين، يجب أن يستمروا في العمل، وكسب الخبرة لتطوير مستوى الكرة على الصعيد المحلي حتى تصل إلى مستويات ممتازة.

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