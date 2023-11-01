النصر يخسر جهود عبد الله توري 6 أسابيع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يخسر النصر جهود لاعبه الايفوري عبد الله توري لفترة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام شباب الأهلي، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأبتت الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية تحتاج إلى راحة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، وبذلك من المتوقع أن يغيب عن تشكيلة النصر حتى الجولة 12 المقررة 24 ديسمبر المقبل.

وشارك توري في 3 مباريات فقط في الموسم الحالي مع النصر بسبب عودته من إصابة تعرض لها في الموسم الماضي.

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