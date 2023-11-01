31 هدفاً.. مؤشر نحو دوري هجومي

المصدر: دبي - علي شدهان

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مثلت محصلة الأهداف في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات والبالغة 31 هدفاً مؤشراً عملياً نحو دوري يتسم بالطابع الهجومي مع توالي جولاته، وارتفاع مستوى المنافسة على الدرع بين الفرق المرشحة بقوة، لوقوف أي منها على منصة التتويج في ختام البطولة.

وتعد محصلة الأهداف الـ 31 للجولة السادسة من دوري المحترفين للموسم الجاري الأعلى مقارنة مع محصلة ذات الجولات في المواسم الـ 5 الماضية، بدءاً من موسم 2018 - 2019، وصولاً إلى الموسم الجاري 2023 - 2024.

وتوزعت محصلة الـ 31 هدفاً للجولة السادسة لدوري الموسم الجاري، على المباريات الـ 7، البطائح وعجمان 1-1، وحتا والوصل 0 - 5، والوحدة واتحاد كلباء 2 - 1، وشباب الأهلي والنصر 3-3، والعين والإمارات 3 - 1، وخورفكان والجزيرة 4 - 2، والشارقة وبني ياس 5 - 0، حيث تجسدت الرغبة الهجومية بشكل واضح في 5 مباريات من المباريات الـ 7 للجولة السادسة.

واعتلت الجولة السادسة لدوري الموسم الجاري قمة الترتيب بأعلى عدد من الأهداف بـ 31 هدفاً، تلتها الجولة الرابعة بـ 30 هدفاً، فالجولتان الأولى والثانية بـ 26 هدفاً لكل منهما، ثم الجولة الثالثة بـ 21 هدفاً، فالجولة الخامسة بـ 19 هدفاً، وهي الأقل من حيث عدد الأهداف المسجلة بعد مضي 6 جولات من البطولة. وبالمقارنة بين محصلة الأهداف في الجولة السادسة لدوري الموسم الجاري مع مثيلاتها في المواسم الـ 5 الأخيرة يتبين أن الجولة السادسة في دوري موسم 2018 - 2019 شهدت تسجيل 27 هدفاً، و22 هدفاً في الجولة السادسة لدوري موسم 2020 - 2021، و19 هدفاً لـ«سادسة» دوري موسم 2019 - 2020، و16 هدفاً لـ«سادسة» دوري موسم 2022 - 2023، و14 هدفاً لـ«سادسة» دوري موسم 2021 - 2022.

ملح المباريات

حسن مراد، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن مستوى دوري المحترفين بصورة عامة، وبعد مضي 6 جولات منه، يبدو مرتفعاً في ظل تنافس أكثر من 5 فرق على قمة الترتيب، إضافة إلى ارتفاع المحصلة التهديفية مع توالي جولات البطولة، واصفاً تسجيل 31 هدفاً في الجولة السادسة بالظاهرة المميزة باعتبار الأهداف «ملح المباريات»، والمطلب رقم واحد من قبل جماهير، ونقاد الدوري.

وأرجع حسن مراد المحصلة المرتفعة للجولة السادسة من دوري المحترفين بتسجيل 31 هدفاً إلى 5 أسباب تتمثل في رغبة جميع الفرق في حصد النقاط، والعمل على تأمين الفوز، خلال مجريات المباريات بأكبر عدد ممكن من الأهداف، واحترام المنافس، وعدم التهاون، خصوصاً عندما تكون النتيجة هدفين لمصلحة أحد طرفي المباراة، وارتفاع مستوى التركيز لدى أحد فريقي المباراة.

غلة الأهداف

وتوقع حسن مراد زيادة «غلة» الأهداف في دوري المحترفين في الجولات المقبلة، معللاً ذلك باحتدام الصراع في قمة الدوري، والدخول إلى مربع الكبار بين أكثر من 5 فرق، تتمثل حالياً بالعين والوصل وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة، إضافة إلى إمكانية عودة النصر والوحدة إلى دائرة التنافس القوي على الأقل للدخول في مربع أقرانهما كبار البطولة.

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