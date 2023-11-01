النقبي وعيسى يُديران مباراتين في أبطال آسيا

المصدر: دبي ـ البيان

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، حيثُ يُدير طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، وعلي راشد النعيمي (مساعداً أول)، وسبت عبيد (مساعداً ثانياً)، وسلطان محمد صالح (حكماً رابعاً)، ومحمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف (حكماً للفيديو)، مباراة شاندونغ تايشان الصيني واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه الحكام الدوليون، أحمد الراشدي (مساعداً أول)، ياسر سبيل (مساعداً ثانياً)، ويحيى الملا، وحسن المهري (حكماً للفيديو)، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي «هونغ كونغ» لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

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