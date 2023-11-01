كايو لوكاس ينافس رونالدو على أجمل هدف آسيوي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف كايو لوكاس ليقود فريقه الشارقة للفوز على ضيفه ناساف الأوزبكي 1 ـ 0، للمنافسة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في استفتاء أجمل أهداف الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد القاري أن الشارقة كان يبحث عن تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ناساف، ونجح في تحقيق مراده مطلع الشوط الثاني، بعدما وصلت الكرة إلى كايو لوكاس في الجهة اليسرى ليتقدم إلى طرف منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة جميلة في الزاوية البعيدة للمرمى.

فيما استلم كريستيانو رونالدو، الكرة من سلطان الغنام في الجهة اليسرى، وتقدم خطوتين قبل أن يطلق تسديدة ملتفة ذهبت جميلة في الزاوية البعيدة للمرمى، ليحرز هدفه الثاني في دوري أبطال آسيا، وليفوز فريقه على الدحيل القطري 4 ـ 3.

وبين الاتحاد أن الجولة شهدت تسجيل 68 هدفاً في 20 مباراة، ويتنافس في استفتاء أجمل هدف أيضاً، كل من ميرجاخون ميرأحمدوف (ايه جي ام كي)، رامين رضائيان (سيباهان)، بغداد بونجاح (السد)، الكساندر ميتروفيتش (الهلال)، غوستافو لودوينغسون (أولسان هيونداي)، جون آمانو (جيونبوك هيونداي موتورز)، كريزان (شاندونغ تايشان).

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