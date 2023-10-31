بعد التعاقد معه مديراً فنياً لأكاديمية العين لكرة القدم ..المهدي بن عبيد: الانتماء للعين أمنية تحققت بعد 20 عاماً

المصدر: العين - البيان

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اعتبر التونسي المهدي بن عبيد، المدير الفني لأكاديمية نادي العين الخاصة لكرة القدم، أن انتماءه للزعيم، أمنية تحققت، بعد 20 عاماً من مشوار العطاء بالإمارات، مؤكداً أن الانتماء للأمة العيناوية شرف عظيم فهي تمثل أكبر قاعدة جماهيرية في الإمارات، وأوضح أن العين كتب تاريخاً مشرفاً للكرة الإماراتية في الماضي والحاضر، ولديه رؤية واضحة وخطط استراتيجية للمستقبل.

تطلعات

وعن تطلعاته وأهدافه التي يسعى لتحقيقها كمدير فني لأكاديمية نادي العين الخاصة، قال: لدينا هدفان في الأكاديمية الأول فني نسعى من خلاله لتأسيس وتكوين اللاعبين، والثاني اجتماعي ثقافي واستثماري، فانطلاقاً من مسؤولية النادي المجتمعية نسعى لنشر الثقافة الرياضية وتشجيع الممارسات الصحية لأبنائنا وصقل مواهبهم وتطويرها لضمهم إلى الفرق السنية وتسجيلهم رسمياً ليصبحوا لاعبين بالنادي بالتنسيق مع الإدارة الفنية لأكاديمية الكرة.

اجتماعي واستثماري

وبالنسبة للهدف الثاني، قال: هو خاص بالجوانب الاجتماعية والاستثمارية؛ لأن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة بل تطورت مفاهيمها كمصدر مهم لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وجذب السياح على المستوى العالمي، ونسعى هنا إلى إقناع أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم للاحتكاك بزملائهم من نفس الفئة العمرية بداية من 6 سنوات وحتى 17 عاماً، وهذا الأمر يسهم في اندماجهم بالصورة المطلوبة في المجتمع وينعكس إيجاباً على شخصية الأبناء ويجعلهم أقوياء، وهناك فوائد كثيرة من ضمنها ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأجهزة والألعاب الإلكترونية والنادي يوفر بيئة مثالية في ظروف جيدة لتطويرهم وتحسين مستوياتهم من الناحيتين الفنية والاجتماعية.

رسائل

وعن رسالته للجهاز الفني المعاون له، قال: قلت لهم إننا نعمل في نادٍ كبير على مستوى القارة، ومنحنا فرصة ذهبية، لذلك نحن مطالبون بالالتزام والتحضير الجيد والتنظيم ومواكبة علامات التطور فنياً وسلوكياً وحسن التصرف داخل وخارج الملعب، وطريقة الحوار مع أولياء الأمور؛ لأن العين يظل العلامة الفارقة في عالم الاحتراف.

وعن رسالته للاعبين وأولياء الأمور، قال: أتمنى أن يتجاوبوا معنا في ترسيخ مفهوم العائلة الواحدة من خلال التواصل الفعال لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالأبناء، والعمل يداً واحدة لتجاوز التحديات كافة التي تواجه أبنائنا.

تجربة

عن تجربته مع التحليل الفني قال: قبل العمل مع إذاعة أبوظبي كانت هناك مقولة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعلت منها شرطاً أساسياً للعمل في الإذاعة، وهي أن الصراحة مهمة جداً والمجاملة لا تجوز على حساب المصلحة العامة، لأننا شركاء في المسؤولية والمصير، وإذا أردت تصحيح الأخطاء والمساهمة في النجاح فأنت مطالب بالصراحة والجرأة والشجاعة والابتعاد عن المجاملة.

فخر

وتقييماً لمشواره الرياضي بدولة الإمارات، أوضح: أنا فخور بهذا المشوار، إذ عملت مدرباً لمنتخب المنطقة الشرقية بتكليف من اتحاد الكرة، ومدرباً بالدرجة الأولى لخمسة أندية، وتوليت الإدارة الفنية لمدرسة الكرة بنادي اتحاد كلباء قبل العمل في برامج التحليل.



وحول المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، قال: هناك تطور كبير في المستوى خلال الموسم الحالي بعد أن قامت بعض الأندية بتصحيح أخطاء الماضي، وإن كانت هناك أخطاء لا زالت تتكرر في بعض الأندية، ويبقى العين المرشح الأول للتتويج بلقب بطولة الدوري، وأعتقد أن شباب الأهلي سيكون أقرب للمنافسة، مع احترامي للجزيرة والوحدة والشارقة.

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