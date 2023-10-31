جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تختار 12 ناشئا مبدعا لتصويت الجمهور

المصدر: البيان

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تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، لدعم الرياضيين الناشئين المبدعين وتكريمهم، أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار 6 من الرياضيين الناشئين من الإمارات من أصحاب الانجازات القارية والدولية وطرحهم لتصويت الجمهور من أجل اختيار الفائزين وتكريمهم في حفل الدورة الثانية عشرة للجائزة الذي سيقام يوم 10 يناير 2024 في مدينة جميرا.

كما أعلنت الجائزة عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، وذلك بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية والرياضات من أصحاب الانجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم في حفل الجائزة يوم 10 يناير 2024 أيضا.

ويمكن للجمهور الإماراتي والجمهور العربي التصويت لرياضييهم المفضلين عبر قناة دبي الرياضية وكذلك عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة Mbrawards خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2023.

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين:

1- زمزم محمد الحمادي، من رياضة الجيوجيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

2-سلطان صالح محمد، من رياضة الرماية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر 2021

3-أحمد خالد العبدولي، من رياضة التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

4-سعيد محمود العوضي، من رياضة الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة (سكي ستوك) 2022.

5-الهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022.

6-ميرة عبد الله الشحي، من رياضة السباحة، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

فيما ضمت قائمة الناشئين العرب المبدعين:

1-هنا جودة (مصر)، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالميا تحت 17 سنة.

2-نور سحنون (تونس)، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الافريقية تحت 14 سنة عام 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا.

3-ملاك العلمي (المغرب)، رياضة للتنس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022.

4-عبد العزيز السيف (السعودية)، رياضة الكاراتيه، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022.

5-عبد الرحيم مجاهد (الجزائر)، رياضة الجودو، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023.

6-أحمد شماع (سوري)، رياضة رفع الأثقال، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.

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