«المحترفين» تعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل  في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر أكتوبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلاً من فيديريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، موسى ماريجا، سبستيان تاجليابو «الشارقة»، نيكولاس خيمينيز «الوصل»، ومهدي قايدي «اتحاد كلباء»، فيما رشح لجائزة أفضل حارس مرمى، خالد عيسى «العين»، محمد الشامسي «الوحدة» وعادل الحوسني «الشارقة»، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب أولارويو كوزمين «الشارقة»، ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وجوران تيفجودج «النصر»، وينتهي تصويت الجمهوراليوم.

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