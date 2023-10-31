فهد خميس لـ«البيان»: أرشح العين للمنافسة على لقب أبطال آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عبّر فهد خميس كابتن منتخب الإمارات والوصل والهداف التاريخي، عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تبديه أندية الإمارات بدوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، واجتهاد العين والشارقة في تقديم نتائج طيبة، توجت باحتلالهما قمة مجموعتهما والتأهل إلى الدور الثاني، وقال: أرشح العين للمنافسة بقوة على اللقب القاري لما يملكه من قدرات وإمكانات، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، والدعم الجماهيري الكبير له، ما يؤهله لاستعاده عرشه مرة أخرى، ليعيد الهيبة لكرة الإمارات، بعد غياب طويل عن منصات التتويج القارية.

انتصارات

وقال فهد خميس لـ«البيان»: جميل أن يتصدر الشارقة قمة مجموعته، ونحن بالطبع نتمنى له التوفيق في المشوار الآسيوي وأن يواصل انتصاراته على الرغم أن الفريق لم يقنعنا بمستوى مميز خلال المباريات الماضية، رغم توافر كل مقومات النجاح له من مدرب متميز ولاعبين على مستوى ولديه صف ثانٍ جاهز تماماً، ومع ذلك أداء الفريق غير مقنع، ومثل هذا الأداء لا يصل بالفريق لمحطات أبعد.

اهتمام

وأكد فهد خميس، الوقت حان لكي تنافس كرة الإمارات بقوة على الصعيد القاري، بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الأندية بفرقها والاستعانة بعدد من اللاعبين المتميزين القادرين على صنع الفارق الفني في أي بطولة خارجية يتم المشاركة فيها، مع توافر الإمكانات والدعم الجماهيري والإعلامي، وأعتبر مشاركة أنديتنا في تلك النسخة بداية لمزيد من الاهتمام والحرص على الظهور المشرف، الذي يؤدي للمنافسة بقوة على لقب تلك البطولة القارية الكبرى.

توقفات

وعن دوري أدنوك للمحترفين وتعدد فترات إيقافه قال فهد خميس: التوقفات المتعددة بالتأكيد تأتي سلباً على المستوى الفني بشكل عام وعلى أداء بعض الفرق بشكل خاص، لأن التوقفات تضر الفرق والجاهزية فنياً وبدنياً، لأن التوقف يحدث نوعاً من الاسترخاء لدى اللاعبين، وفي الوقت نفسه يفيد الفرق المتعثرة في إعادة ترتيب أوراقها وتدارك سلبياتها، ولكن أمام صالح المنتخب الوطني ومشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا علينا التضحية، بما يخدم التوجهات الرامية إلى حسن تمثيل الدولة في المحافل الدولية والقارية.

منافسة

ويشير فهد خميس، إلى أن المنافسة على قمة الدوري لا تزال ثلاثية بين «شباب الأهلي والعين والوصل» لكونهم الأفضل في المستوى والنتائج حتى الآن، رغم تعثر بعضهم في بعض الجولات، وأعتقد أن المواجهات المباشرة بين تلك الفرق هي التي ستحسم صراع المنافسة، وإن كنت شخصيا أرى أن شباب الأهلي والعين هما الأجهز للاستمرار في المنافسة حتى الجولات الأخيرة، لما يملكانه من قدرات وإمكانات وصف ثانٍ قادر على تعويض غياب أي نجم لدواعٍ متعددة، ويدخل معهم ناديا الجزيرة والوحدة ولكن حظوظهما في المنافسة القوية على الصدارة قليلة، رغم أنهما يملكان إمكانات جيدة.

أداء

وعن رأيه في مستوى بعض اللاعبين الذين لفتوا الأنظار بمستواهم خلال الفترة الماضية قال فهد خميس: لا شك في أن لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني هو الأفضل بين اللاعبين المواطنين لما يقدمه من مستوى طيب ونضج في الأداء وهو ورقة رابحة سواء لفريقه أو المنتخب الوطني، كما أعجبني لاعب العين كاكو الذي يقدم مستوى طيباً ونجح في صنع الفارق للفريق في الفترة الماضية.

وعن أبرز ظواهر دوري أدنوك قال نجم المنتخب الوطني: تعدد تغير الأجهزة الفنية لعدد من الفرق يشكل نوعاً من عدم الاستقرار الفني ولعل ما يحدث في نادي خورفكان خير مثال، وللعلم الاستقرار الفني يدعم جهود الفرق في الظهور المتميز خلال المنافسات.

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